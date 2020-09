Coronavirus, cresce il contagio in Molise: 4 nuovi casi di positività

Il bollettino aggiornato dall’Asrem, a fronte di 336 tamponi effettuati. Guariscono in cinque

CAMPOBASSO. Avanza il contagio da Coronavirus in Molise. Processati nelle ultime ore dall’Asrem ulteriori 336 tamponi, da cui sono emersi 4 casi di positività.

I pazienti affetti da Covid sono rispettivamente di Campobasso, Ripabottoni, Campomarino e Monteroduni. Si tratta per lo più di cluster noti – comunica l’azienda sanitaria -, ad eccezione del riscontro nel comune della provincia pentra, per il quale si procede agli accertamenti di rito sulla ricostruzione della catena epidemiologica.

Sale, di contro e fortunatamente, anche il numero dei guariti: hanno superato la malattia in cinque, di cui 1 di Colle d’Anchise, 2 di Campobasso e 2 di Gambatesa.

Due pazienti del focolaio di Portocannone sono stati ricoverati in Malattie infettive presso l’ospedale Cardarelli, con il totale di casi Covid che raggiunge quota 5: uno di essi si trova in Terapia intensiva.

Il numero complessivo degli attualmente positivi in regione si attesta sulle 146 unità. I soggetti in isolamento sono 232.

