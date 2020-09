Bambini costretti a restare a casa perchè manca lo scuolabus: protesta dei genitori a Lupara

La triste realtà di un Comune delle aree interne del medio-basso Molise in cui ai bambini è preclusa la possibilità di recarsi a scuola nel vicino centro di Casacalenda per mancanza di uno scuolabus. Il Sindacato Operai Autorganizzati scende in piazza al fianco delle famiglie

LUPARA. I bambini del piccolo centro delle aree interne della provincia di Campobasso, da giorni non possono andare a scuola nel vicino centro di Casacalenda perché manca uno scuolabus. Si tratta degli allievi che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, che vedono negato il riconoscimento del diritto allo studio a causa dei tagli di risorse che si traducono sempre più in perdita di servizi essenziali nei piccoli centri, preda dello spopolamento e dell’abbandono.

A supporto delle famiglie degli alunni di Lupara interviene il Sindacato Operai Autorganizzati che domani dalle 9.30 sarà nella piazza del paese con una rappresentanza di genitori e studenti per protestare contro il venir meno di un diritto fondamentale.

