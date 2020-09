Sezioni primavera e Terzo settore, l’annuncio di Toma: investimenti per 3 milioni e 400mila euro

Oggi la presentazione di due avvisi pubblici e dei progetti che saranno finanziabili. Al fianco del governatore l’assessore alle Politiche sociali Michele Marone

CAMPOBASSO. Due avvisi pubblici e un investimento regionale di oltre 3 milioni e 400mila euro. E’ quello che prevedono i due avvisi pubblici, che saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione Molise del 1 ottobre.

Previsto il sostegno ai Comuni per la realizzazione dei servizi educativi per l’infanzia e in particolare per le Sezioni primavera, destinate ai bambini fino a tre anni e il sostegno al Terzo settore, per attività svolte da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni di terzo settore, iscritte all’anagrafe delle Onlus.

Ad annunciarlo il governatore del Molise Donato Toma, in conferenza stampa al fianco dell’assessore alle Politiche sociali Michele Marone “che in pochi mesi – ha detto - è riuscito ad entrare negli ingranaggi della macchina amministrativa e a farla funzionare bene”.

Per gli interventi destinati al volontariato è previsto l’utilizzo di 1 milione e 652mila euro, assegnato alla Regione dal Ministero del Lavoro: 650mila euro per il 2019, 507mila euro di risorse aggiuntive per l’anno in corso per fronteggiare l’emergenza Covid. Il finanziamento massimo per singolo progetto, che può essere assegnato anche alle Fondazioni di terzo settore è di euro 25.000.

“L’Avviso rappresenta anche un riconoscimento per il ruolo importante che gli enti di Terzo settore hanno svolto durante l’emergenza sanitaria – ha chiarito Toma - in particolare nell’assistenza a domicilio delle fasce a rischio di esclusione e di emarginazione (anziani e disabili), garantendo, unitamente alla Protezione civile regionale, la fornitura di farmaci, dispositivi di protezione individuali e generi di prima necessità, anche perché dobbiamo tener conto della diffusione di nuove forme di povertà”.

I finanziamenti sono mirati alla realizzazione di progetti specifici: tirocini e gestione dei Centri socio educativi per disabili, servizio emergenza territoriale 118 e iniziative mirate all’integrazione dei migranti.

Toccherà invece ai Comuni, anche in forma associata, rafforzare i servizi socio-educativi per la prima infanzia, rivolti alla fascia di età tra zero e 36 mesi, anche per supportare le donne lavoratrici e più in generale le famiglie. I servizi potranno essere realizzati da scuole pubbliche e scuole private paritarie, soggetti privati e cooperative del terzo settore. Per le Sezioni primavera saranno stanziati 1 milione e 774mila euro.

Per ogni progetto presentato dai Comuni molisani, ha precisato Toma, sarà concesso un finanziamento non superiore a 35mila euro, proporzionato al numero di bambini e alla durata giornaliera del servizio, per le sezioni con 20 bambini e 9 ore al giorno, che scende a un minimo di 15mila euro con 5 bambini per 5 ore al giorno. Il servizio deve essere garantito per 5 giorni a settimana, ma il contributo per l’anno educativo 2020/2021 è stato incrementato in ragione dei maggiori oneri che la gestione dei servizi comporta per gli obblighi legati all’emergenza da Covid-19.

C.S.

