Sei milioni spesi, ma la Rsa da 80 posti non apre: Iorio scrive a Toma

L’intervento completato nel 2016, ma è ancora da definire il discorso della gestione

CAMPOBASSO. Una Rsa a Colletorto, con 80 posti letto, per offrire una struttura sanitaria per soggetti anziani e pazienti cronici nell’area del Basso Molise. Ma la residenza, per quanto realizzata, non è stata ancora aperta.

A evidenziarlo il consigliere regionale Michele Iorio, che ha scritto una lettera aperta al governatore Donato Toma. “Con sei milioni di euro - le sue parole - la Giunta della Regione Molise, da me presieduta decise di finanziare l’opera. Dopo varie vicissitudini, i lavori sono stati ultimati e collaudati a dicembre 2016. A giugno 2018, con l’attuale governo regionale da lei guidato, è stata indetta una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio della Rsa”.

“Ad oggi – aggiunge Iorio - la gara non viene ancora definita nonostante sia pervenuta un’offerta. Frattanto la struttura deperisce, causando ulteriori costi per la revisione e la gestione degli impianti. Il 25 novembre 2019 ho presentato un’interrogazione, ma nulla è cambiato".

“Mi chiedo se sia tollerabile che passi tutto questo tempo, mentre in quell’area del Molise la carenza di offerta sanitaria appare indiscutibile e l’avvio della gestione della Rsa potrebbe essere un’utile occasione anche per creare nuovi posti di lavoro. Un danno per il territorio – conclude Iorio - a cui va aggiunta la probabile maturazione di responsabilità erariali di notevole evidenza”.

