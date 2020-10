Processo a Salvini, la Lega Molise ’vola’ a Catania per sostenere il suo leader

A Campobasso è previsto un flashmob. L’intervento del capogruppo Testa al Comune di Isernia Testa

ISERNIA. Catania blindata in attesa del procedimento che domattina vedrà l'ex ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini comparire davanti al gup Nunzio Sarpietro con l'accusa di sequestro di persona aggravato dei 131 migranti presi a bordo della nave Gregoretti il 25 luglio del 2019 e trattenuti per sei giorni prima di poter sbarcare al porto di Augusta.

Anche la Lega Molise è pronta a volare in Sicilia per sostenere Salvini. Lo ha annunciato il capogruppo al Comune di Isernia Stefano Testa. “Una vicenda triste – afferma - colpisce l’unica persona che aveva dimostrato con i fatti la necessità di assumere decisioni forti per stanare gli stati europei che sulle questioni dell’immigrazione avevano sempre fatto orecchie da mercante. Pertanto l’Italia si trovava così ad affrontare da sola un problema che riguardava l’intera comunità europea.

E’ la prima volta nella storia repubblicana che un ministro, che ha preso decisioni condivise con l’intero Consiglio dei Ministri, viene processato per aver svolto il proprio compito e tutto questo anche dopo essere venuti a conoscenza del contenuto delle intercettazioni di Palamara. Mi appello a tutti i cittadini liberi che, al di là delle singole posizioni politiche, in difesa della democrazia vogliano essere solidali in questo momento all’ex Ministro Salvini.

In sostegno a Matteo Salvini una corposa delegazione molisana capeggiata dall’onorevole Colla sarà presente sabato a Catania ed in contemporanea alle ore 11,00 di mattina in piazza Municipio a Campobasso si svolgerà un flashmob”.

