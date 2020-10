Coronavirus, ancora un morto in Molise: il decesso per il focolaio nella casa di riposo

Si tratta di un paziente di 83 anni di Guglionesi. Nessun contagio, invece, dai 445 tamponi processati oggi

CAMPOBASSO. C’è un nuovo decesso per Covid in Molise, il 25esimo. Si tratta di un paziente di 83 anni di Guglionesi, che come ha fatto sapere l’Asrem ha contratto il Coronavirus nel focolaio è relativo al cluster di Portocannone.

La notizia, drammatica, ha posto in secondo piano un bollettino più rassicurante rispetto a quello dei giorni scorsi: nessun contagio dai 445 tamponi processati oggi, 7 guariti (3 a Campobasso, 2 a Ferrazzano, 1 a Termoli e 1 a Montaquila) e 2 dimessi da Malattie infettive. Per il ricovero di un paziente Covid di Isernia, avvenuto in giornata, nel reparto di Malattie infettive del ‘Cardarelli’ ci sono attualmente 3 pazienti. Vuota invece la Terapia intensiva.

Il numero totale dei malati Covid resta di 660, su 42882 tamponi processati dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attualmente positivi sono 136. Le persone in isolamento sono attualmente 246. I guariti complessivi sono invece 499.

Intanto divieto di entrata e di uscita dalla Casa di riposo e dalla Scuola dell’infanzia di Santa Croce di Magliano, dopo il caso di positività di una suora tornata da Roma. Lo ha disposto il sindaco Alberto Florio, per evitare la diffusione del contagio.

