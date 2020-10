Coronavirus, percorsi separati in Terapia intensiva. Toma: niente obbligo di mascherine all’aperto

L’indice di contagio R0, risalito dopo il focolaio esploso nella casa di riposo di Portocannone e dopo gli ultimi casi, è sceso a 0,7. Domani terza campagna di screening a Termoli, con il test sierologico rivolta ai giovani

CAMPOBASSO. Percorsi separati, per malati Covid e no Covid, all’interno del reparto di Terapia intensiva del ‘Cardarelli’.

Sono stati finalmente completati i percorsi di messa in sicurezza all’interno dell’ospedale di Campobasso, in attesa della realizzazione dell’ospedale ‘Covid’ nell’ex hospice, adiacente alla struttura sanitaria di Tappino.

Ad annunciarlo il governatore Donato Toma. “Non c’è più nessuna commistione tra i percorsi di accesso ai posti di Terapia intensiva Covid e no Covid – ha detto il presidente della Regione a isNews – così come sono stati completati i percorsi separati nell’ospedale. Questo ci garantisce protezione e sicurezza per i pazienti, nei mesi che passeranno fino al completamento dell’ospedale Covid. E' già partita la procedura per la nomina di Asrem come soggetto attuatore dell’intervento – ha aggiunto Toma – attendiamo che si completi l’iter per poter avviare i lavori, che dovrebbero partire prestissimo, per avere il nuovo ospedale in tre o quattro mesi”.

Nel frattempo, ha ribadito il governatore, restano in vigore tutte le norme di sicurezza delle disposizioni anti contagio, a partire dal distanziamento sociale. Non ci sono invece le condizioni per adottare in Molise un provvedimento che renda obbligatorie le mascherine anche all’aperto e per tutta la giornata, come disposto oggi dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

“La situazione del Molise è completamente diversa da quella del Lazio – ha puntualizzato Toma – l’indice di contagio R0 in Molise è sceso a 0,7 e tutti i focolai sono stati circoscritti. Non ci sono le condizioni per imporre le mascherine all’aperto, che restano obbligatorie dopo le 18 nelle piazze e nei luoghi dove possono esserci assembramenti. Nel frattempo abbiamo implementato il numero dei tamponi, che sono tutti mirati. Nel frattempo proseguiamo con gli screening. Domani – ha concluso – sarò a Termoli per la campagna dell’Asrem sui test sierologici gratuiti destinati ai giovani”.

Carmen Sepede

