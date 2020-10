Isernia, malati di Alzheimer dimenticati

Il grido d’aiuto dell’associazione ‘Non ti scordar di me’ che lamenta come Campobasso sia dotata di un centro diurno per le persone affette da questa patologia da quasi 20 anni, a differenza del capoluogo pentro

ISERNIA. Istituzioni indifferenti verso la richiesta di servizi adeguati per i malati di Alzheimer sul territorio di Isernia. Lo afferma il presidente dell’associazione ‘Non ti scordar di me’ Bruno Esposito a poche settimane dalla Giornata mondiale dell’Alzheimer (il 21 settembre, ndr), sottolineando come a Isernia manchi un Centro diurno in cui poter portare le persone affette dall’Alzheimer per permettere loro di svolgere le attività utili al mantenimento delle loro capacità residue, indispensabile per la gestione a casa del malato ed evitare così le case di riposo. Un servizio che invece esiste a Campobasso da quasi 20 anni. “Ai malati affetti da questa patologia e alle loro famiglie – è l’appello dell’associazione - vanno riconosciuti gli stessi diritti ed erogati gli stessi servizi con pari dignità”.

