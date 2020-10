Città Europea dello Sport, Sciulli avanza la candidatura di Agnone

Il presidente dell’Anci regionale, designato nella commissione incaricata di valutare i requisiti dell’Aquila per il 2022, ha giocato d’anticipo proponendo il Molise per il 2026

L’AQUILA. Ha colto l’occasione al volo per provare a strappare anche una vetrina – importantissima - per il Molise. Pompilio Sciulli, presidente dell’Anci Molise, è stato designato quale membro della commissione incaricata di decidere se l’Aquila sarà o meno Città Europea dello Sport per il 2022, una candidatura i cui esiti saranno resi noto a metà ottobre. Insieme a lui, designato rappresentante della Conferenza città regioni province comuni, un commissario indicato dal Governo e uno dall’Unione europea, ai quali Sciulli ha subito rivolto l’invito di venire in Molise.

Il 25 ottobre prossimo i commissari governativo ed europeo saranno infatti suoi ospiti, con Sciulli che intende avallare e spingere per candidare Agnone a Comunità dello Sport 2026 (per gli altri anni ci sono già candidature espresse con largo anticipo).

Agnone sembra poter vantare tutta una serie di requisiti, tra i comuni al di sotto dei 10mila abitanti, che potrebbero renderla la favorita per strappare l’importante riconoscimento - assegnato annualmente da Aces Europe, federazione delle capitali e delle città europee dello sport, associazione no profit con sede a Bruxelles - che significherebbe entrare in un circuito turistico-sportivo di caratura internazionale, con conseguenti ampie prospettive economiche. A contare, infatti, sono soprattutto le politiche che le singole amministrazioni mettono in atto per promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale e di miglioramento della qualità della vita e della salute della popolazione. E Agnone, da questo punto di vista, può vantare il cospicuo finanziamento ottenuto per il rifacimento del palasport.

Isernia e Campobasso, invece, sono fuori gioco appartenendo alla fascia di comuni in cui è già rientrata L’Aquila. Per lavorare a un traguardo così importante, fino al 2026, il tempo è sicuramente dalla parte del Molise. Ma toccherà lavorarci e Sciulli ha giocato sicuramente d’anticipo.

