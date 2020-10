Coronavirus, un positivo ad Agnone. Il sindaco Saia prepara un'ordinanza

Per il corretto uso delle mascherine all'esterno. Il soggetto affetto da Covid-19 e i suoi familiari isolati come da prassi

AGNONE. Caso di coronavirus ad Agnone. Lo rende noto il sindaco Daniele Saia, che dal profilo Facebook del Comune spiega come il soggetto in questione, residente in paese, "è stato trovato positivo al test e per questo è stata messa in atto immediatamente ogni utile procedura per la tutela della comunità tutta. Le procedure in questione sono state attivate secondo precise linee guida Asrem, in sintonia con la dirigenza dell’Azienda sanitaria regionale e con il Comando Compagnia e Comando stazione dei carabinieri di Agnone. Inoltre, è già in essere una certosina mappatura di tutti coloro i quali hanno avuto a che fare, anche per questioni di lavoro, con il soggetto risultato positivo. Tengo a sottolineare - aggiunge il primo cittadino - che in merito all'evoluzione della vicenda sarà mia premura informare tempestivamente la cittadinanza di qualsiasi eventuale novità si possa presentare sul caso in questione."

Il sindaco si è già attivato per la firma di un'ordinanza di Protezione Civile che obbligherà i cittadini all'uso costante della mascherina anche all'esterno. Da parte di Saia anche l'invito a mantenere la calma: "Sono già state adottate tutte le misure necessarie per evitare la diffusione del Covid-19. Il soggetto e i suoi familiari sono già stati isolati. Continuiamo tutti a rispettare le disposizioni anti-Covid e insieme supereremo anche questo momento".

