Movida Covid free, 489 test sierologici a Termoli: 3 positivi

Si è chiusa ieri sera nella città adriatica l’iniziativa di Asrem e Regione rivolta ai giovani



TERMOLI. Ormai è chiaro: i test sierologici rappresentano uno strumento prezioso per capire se si è entrati in contatto con il Covid-19. Una procedura fondamentale nella lotta al nemico invisibile. La loro importanza è stata ben recepita dai giovani termolesi che ieri sera hanno aderito a ‘Movida Covid free’, l’iniziativa di Asrem e Regione che ha fatto tappa in città. Ben 498 i test eseguiti, tre sono risultati positivi e nelle prossime ore verranno sottoposti a tampone molecolare.

Buona fin dalle ore 18 la presenza dei giovani termolesi under 35 che hanno aderito al progetto. In piazza per sostenere l’iniziativa c’erano anche il sindaco di Termoli Francesco Roberti e diversi esponenti dell’amministrazione comunale. Tanti i sierologici eseguiti a tutti coloro che erano in fila e che hanno atteso nell’apposita area l’esito del prelievo.

Quella di Termoli è l’ultima delle tre tappe promosse sul territorio regionale.

