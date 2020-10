Coronavirus, rallenta il contagio in Molise: due nuovi casi. Tre le persone guarite

Processati dall’Asrem 199 tamponi. Si resta in attesa del responso di altri accertamenti. In isolamento 265 persone

CAMPOBASSO. Dopo il boom di contagi registrato nella giornata di ieri, frena il Coronavirus in Molise. Due i casi accertati nella giornata di oggi, al fronte di 199 nuovi tamponi processati dall’Asrem. Si tratta di un paziente termolese e di uno di Fornelli. Quest’ultimo – si apprende – si sarebbe recato al Pronto soccorso di Isernia per altre patologie e nella circostanza avrebbe appreso l’infezione da Covid. Di qui il trasferimento nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli di Campobasso.

Il sindaco Giovanni Tedeschi è subito intervenuto esprimendo vicinanza alla persona trovata positiva e ai suoi familiari, impegnandosi con la cittadinanza a monitorare la situazione e fornire gli aggiornamenti in tempo reale.

Buone notizie per quanto riguarda i guariti: sono ben tre, rispettivamente di Gambatesa, Campobasso e Sant’Arpino. Un soggetto è stato dimesso da Malattie Infettive.

I casi attualmente positivi in regione sono così 150 e le persone in isolamento 265. Procedono ora le verifiche sui contatti dei pazienti risultati positivi nella giornata di ieri. C’è attesa per l’esito dei tamponi.

