Scongiurato il blocco delle sale operatorie al Cardarelli. L'Asrem cerca sei anestesisti per due mesi

Nessuna paralisi, almeno per il momento, nel reparto salva-vita del presidio ospedaliero di contrada Tappino. I medici stringono i denti e continuare ad operare sia nelle situazioni di urgenza che in quelle ordinarie. L’Asrem intanto è corsa ai ripari e ha indetto una procedura urgente per il reclutamento di sei anestesisti per soli due mesi, con la speranza che ci sia qualcuno disposto ad accettare

CAMPOBASSO. Almeno per il momento il paventato blocco degli interventi chirurgici in regime di elezione all’ospedale Cardarelli, non c’è stato. Lo ha confermato lo stesso primario del reparto di anestesia, rianimazione e terapia intensiva, Romeo Flocco, al quotidiano Primonumero.it.

Era stato lui stesso, in una circolare indirizzata a metà settembre ai vertici Asrem, a confermare l’impossibilità di assicurare gli interventi ordinari a causa della carenza di medici anestesisti, elemento che lo aveva indotto a paventare il blocco degli interventi ordinari, fatta eccezione per quelli urgenti, a partire da ieri 5 ottobre. Dichiarazioni che hanno suscitato reazioni polemiche da parte del sindacato Cosmed che, per voce del segretario regionale Giovanni Pulella, in un incontro pubblico tenuto giovedì scorso a Campobasso, aveva condannato la presa di posizione del primario e chiesto all’Asrem di adottare un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

La data cruciale attesa da tutti con preoccupazione nel frattempo è trascorsa e almeno per il momento il rischio blocco sale operatorie del principale presidio ospedaliero regionale, è stato scongiurato. La motivazione è che ne frattempo la direzione generale Asrem è corsa ai ripari, pubblicando la delibera del 2 ottobre scorso con la quale è stata indetta una procedura urgente per il reclutamento di 6 medici specialisti in anestesia e rianimazione, con incarichi professionali della durata di due mesi. Una goccia nell’oceano di una crisi senza precedenti che però è servita a placare il malcontento degli operatori in servizio nel reparto salva-vita del Cardarelli.

E nelle prossime ore è atteso l’esito della procedura di assunzione straordinaria degli anestesisti, che a questo punto è l’unica soluzione possibile per evitare conseguenze peggiori, in uno scenario di emergenza sanitaria aggravata dall’impennata di contagi registrati nelle ultime settimane in Molise.

