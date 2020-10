Coronavirus, c’è un nuovo positivo: rientrava da fuori regione. Ricoverato un altro paziente

Nel bollettino Asrem di oggi, calcolato su 420 tamponi processati, anche un nuovo guarito

CAMPOBASSO. C’è un nuovo caso di Coronavirus oggi in Molise, dai 420 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Si tratta di un paziente di San Martino in Pensilis, rientrato da fuori regione.

Dal bollettino Asrem appena pubblicato anche la notizia di un altro ricovero in ospedale, una persona di Termoli. Al momento sono 4 le persone al ‘Cardarelli’ con il Covid, tutte in Malattie infettive. C’è però anche un nuovo guarito, di San Martino in Pensilis.

Il numero totale dei malati Covid è salito a 684, su 44.539 tamponi processati dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attualmente positivi sono 143. Le persone in isolamento sono attualmente 246. I guariti complessivi sono invece 516.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!