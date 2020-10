Immuni, boom di download ma la percentuale resta bassa: in Molise solo 10,4%

Quartultima regione in Italia. I dati resi noti dal Ministero della Salute, che incentiva la popolazione a scaricare l’applicazione quale utile strumento per il tracciamento dei contagi da Covid

CAMPOBASSO. Boom di download per l’App Immuni, dopo l’avvio della campagna promossa dal Ministero della Salute alla luce dell’aumento di contagi da Covid-19 nelle ultime settimane. Ma i dati restano bassi.

Oltre 7 milioni di persone hanno scaricato l’applicazione utile al tracciamento dei contagi e, dunque, considerata quale strumento importante nella lotta alla pandemia.

Ed ecco che, sulla base dei dati ufficiali, il Molise, con un 10,4%, si piazza al quartultimo posto per download, in compagnia delle altre regioni del Sud.

Fanalino di coda la Sicilia con un 7,8%, preceduta da Calabria (8,2%), Campania (8,8%) e quindi Molise.

La migliore performance si registra in Emilia Romagna, con 15,5%, e poi in Toscana (15,7%), per una media italiana che raggiunge solo il 12,5%, sulla base della popolazione over 14.

