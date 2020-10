Coronavirus, 6 nuovi casi in Molise: rientri dall’estero e contatti con positivi le cause del contagio

Dai 475 tamponi processati oggi. Preoccupa l’aumento dei casi a livello nazionale, ma il numero dei controlli effettuati è raddoppiato

CAMPOBASSO. Sei nuovi casi di Coronavirus oggi in Molise, su 475 tamponi processati in 24 ore. I contagi 2 a Campobasso, si tratta di contatti con un paziente positivo, come per i 2 casi a Duronia, 1 a Gambatesa (una paziente rientrata dall’Inghilterra) e 1 a Toro (cluster noto).

Dal bollettino Asrem appena pubblicato anche la notizia di 2 nuovi guariti a Campobasso. Sono aumentate però le persone ricoverate all’ospedale ‘Cardarelli’, attualmente 6, tutte in Malattie infettive.

Il numero totale dei malati Covid è salito a 690, su 45.014 tamponi processati dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attualmente positivi sono 147. Le persone in isolamento sono attualmente 227. I guariti complessivi sono invece 518.

Preoccupa intanto l’aumento di casi a livello nazionale: oggi 3.678. Come hanno evidenziato in tanti era dal 22 aprile che non si superavano i 3mila casi. Facendo uno storico però emerge un dato: il 22 aprile i casi erano 3.021, ma a fronte di 62.447 tamponi. Oggi 3.768 positivi, ma con 125.314 tamponi. Più del doppio di test molecolari effettuati.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!