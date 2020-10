Coronavirus e crisi, più risorse al Molise. Il Governo accoglie ordine del giorno di Occhionero

La deputata di Italia Viva ha chiesto l’estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale e mobilità in deroga, visto che la regione ha Aree di crisi industriale complessa

CAMPOBASSO. Crisi economica conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Governo Conte ha accolto l'ordine del giorno presentato dalla deputata molisana di Italia Giusy Occhionero, che riguarda il Molise e le altre regioni in cui esistono Aree di crisi industriale.

“Ho chiesto al Governo – ha spiegato la parlamentare - di prevedere un incremento di risorse finanziarie, per consentire l'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in deroga ai lavoratori molisani, posto che il Molise è riconosciuta tra le Aree di crisi industriale complessa".

Una richiesta di attenzione, ha aggiunto Occhionero, a una regione che già prima del Covid viveva un periodo di difficoltà economica, ovviamente accresciuta a seguito del lockdown. Alle agevolazioni contributive, ha precisato l’esponente di Italia Viva, dovrebbe anche aggiungersi la contribuzione figurativa. Il tutto da concretizzare in successivi interventi del Governo per le aree del Paese più in difficoltà.

