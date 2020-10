Michele Iorio entra in Fratelli d'Italia: si allarga il fronte anti-Pallante

L'ex governatore aderisce ufficialmente al partito di Giorgia Meloni. Si rafforza la componente critica con l'esecutivo Toma e lontana anni luce dall'assessore regionale di Fdi Quintino Pallante

CAMPOBASSO. Dopo l’ingresso di Massimiliano Scarabeo, entra in Fratelli d'Italia anche l'ex governatore e attuale consigliere regionale Michele Iorio.

Ad annunciarlo è stato il coordinatore del partito in Molise, Filoteo Di Sandro.

“Esprimo grande soddisfazione per l’ingresso di Michele Iorio in Fratelli d’Italia" - dichiara Di Sandro, che in passato ha ricoperto il ruolo di assessore regionale proprio nella giunta di centrodestra guidata dall'attuale consigliere regionale. "Iorio - evidenzia Di Sandro - è un personaggio politico di alto livello che ha scritto la storia degli ultimi 20 anni nella nostra Regione. Una persona di grande esperienza, moderazione ed equilibrio che sicuramente contribuirà in maniera significativa alla crescita del partito. Non solo - aggiunge Di Sandro . ma Iorio potrà essere il punto di riferimento in Consiglio regionale per dare forza alle nostre proposte politiche che fino ad oggi non hanno mai trovato riscontro nel governo regionale.

A Michele ed a tutti i suoi amici ed amministratori che con lui aderiscono a FdI, un sincero benvenuto a nome mio e di tutto il partito, con la certezza - conclude Di Sandro - che insieme faremo crescere sempre di più il partito in Molise”.

L'ingresso di Iorio in Fratelli d'Italia è destinato ad avere ripercussioni negli equilibri interni al partito, con la rottura che si è consumata in maniera definitiva dopo la nomina di Quintino Pallante al ruolo di assessore nella giunta regionale in carica; una designazione indigesta al coordinatore e a buona parte del partito in Molise.