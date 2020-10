Coronavirus, 18 nuovi positivi. La provincia di Isernia la più colpita

Su 356 tamponi processati. I nuovi casi in diversi comuni della regione

CAMPOBASSO. Coronavirus, 18 nuovi contagi in Molise, dai 356 tamponi processati nella giornata di oggi. A essere più colpita, in questa seconda ondata della pandemia, la provincia di Isernia. I casi di oggi, tutti riconducibili a cluster noti, 5 a Isernia, 3 a Campobasso, 3 a Castelpetroso, 1 a Monteroduni, 1 a Macchia d’Isernia, 2 a Macchiagodena, 1 a Pesche, 1 a Venafro e 1 a Sesto Campano.

Con un paziente di Isernia dimesso sono scesi a 9, intanto, i ricoveri nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. E ci sono anche 3 guariti, 1 di Forli del Sannio, 1 di Sant’Elena Sannita e 1 di Venafro.

Il numero totale dei malati Covid è salito a 813, su 47.924 tamponi processati dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attualmente positivi sono 229. Le persone in isolamento sono attualmente 309. I guariti complessivi sono invece 558.

Per quanto riguarda i 2 casi di positività a Monteroduni (di cui l'ultimo oggi, come succitato), il commissario prefettizio Giuseppina Ferri rende noto che per i soggetti in questione sono state messe in atto tutte le procedure per la tutela dei cittadini, secondo precise linee guida Asrem in sintonia con la dirigenza dell’Azienda sanitaria regionale e con i carabinieri della stazione locale. Inoltre, è già in essere, una certosina mappatura di tutti coloro i quali hanno avuto a che fare con i soggetti.

La Ferri sottolinea che in merito all'evoluzione della vicenda sarà suaa premura informare tempestivamente la cittadinanza di qualsiasi eventuale novità si possa presentare in merito alla questione.

