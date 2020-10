Coronavirus, 21 nuovi positivi oggi in Molise. A Isernia 5 casi

Su 531 tamponi processati nella giornata di oggi. E c’è anche un nuovo ricovero in ospedale

CAMPOBASSO. Coronavirus, 21 nuovi contagi in Molise, dai 531 tamponi processati nella giornata di oggi.

I casi 5 a Isernia, cluster noto come per i 5 di San Martino in Pensilis, 4 di Castelpetroso, 2 di Bojano, 2 di Forli del Sannio e 1 di Pesche. E ancora 2 casi a Termoli, di cui un tampone pre ricovero e uno richiesto dal medico di famiglia. Due casi sarebbero riconducibili a contagi nelle scuole.

Con un nuovo ricoverato in ospedale i pazienti ora curati al ‘Cardarelli’ di Campobasso sono 8, tutti in Malattie infettive. Ma ci sono anche 7 nuovi guariti: 2 a Campobasso, 3 a Larino, 1 a Rotello e 1 a Ferrazzano.

Il numero totale dei malati Covid è salito a 864, su 49.359 tamponi processati dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attualmente positivi sono 270. Le persone in isolamento sono attualmente 426. I guariti complessivi sono invece 568.

