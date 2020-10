Al Molise l’Oscar di regione virtuosa nel fronteggiare il Covid: nuova ribalta nazionale per il turismo

Un’analisi dei big data raccolti da The Data Appeal Company indicano una marcata soddisfazione degli ospiti per le strutture ricettive e i ristoranti: atmosfera, accoglienza, posizione e qualità del cibo gli aspetti più apprezzati. Alla regione rivelazione dell’estate il premio “Covid Safety Index”

CAMPOBASSO. Otto diversi premi, consegnati nell'ambito di un'occasione importante quale la TTG Travel Experience, la più importante fiera del turismo B2B in Italia andata in scena in questi giorni a Rimini.

Ne parla oggi Gianni Rusconi su “Il Sole 24 Ore”. Gli Oscar del turismo assegnati da The Data Appeal Company, sulla base di oltre 21 milioni di recensioni pubblicate in rete e relativi a 470mila punti di interesse distribuiti su tutto il territorio nazionale, hanno eletto il Trentino Alto Adige a regione con la miglior reputazione online in assoluto. La vera rivelazione è però il Molise, a cui è stato assegnato il Covid Safety Index, riconoscimento che misura la percezione dei viaggiatori relativamente alle misure anti-contagio adottate da hotel, ristoranti e attrazioni. Il premio per la migliore strategia adottata sulle Online travel agency in risposta al Covid 19, ha visto primeggiare la Toscana.

