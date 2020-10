Dispositivi digitali, da Unimol 250 euro di bonus per le nuove matricole

L’Università degli Studi del Molise rimborserà le spese per computer, notebook, tablet e modem

CAMPOBASSO. Al parco vantaggi e opportunità offerto dall’Università degli studi del Molise si aggiunge un’ulteriore, utile e importante novità: il bonus acquisto di personal computer, notebook, tablet e modem. L’Università degli Studi del Molise rimborserà fino ad un massimo di 250 euro su questo tipo di spese. I destinatari dell’intervento sono gli studenti regolarmente immatricolati nell’anno accademico 2020/2021 a corsi di laurea triennali, magistrali anche a ciclo unico, in possesso di attestazione ISEE-U fino a 30.000 euro.

Si tratta di una occasione imperdibile che UniMol ha previsto per agevolare l’acquisto di dispositivi digitali necessari per mitigare criticità, facilitare la connettività e gli accessi ai servizi di rete e da remoto, attingere alle nuove forme di didattica telematica, superando, in tal modo, ostacoli e distanze e vivendo, appieno, le abitudini tipiche della vita universitaria. Il bando e gli allegati con tutte le informazioni utili in merito alle modalità di presentazione delle domande, le graduatorie e la documentazione da esibire, sono reperibili sul sito istituzionale.

