Coronavirus, donazioni all’Asrem per oltre 800mila euro: acquistati dispositivi di protezione e test

L’Azienda sanitaria regionale pubblica il rendiconto dei fondi ricevuti da amministrazioni locali, associazioni, imprese e privati cittadini per far fronte all’emergenza

CAMPOBASSO. Ammonta a 824.416,37 euro il totale delle donazioni effettuate in favore dell’Asrem da parte di amministrazioni locali, associazioni, istituti bancari, imprenditori, professionisti e privati cittadini per far fronte alla pandemia da Covid-19.

L’azienda sanitaria pubblica il rendiconto dei fondi ricevuti da marzo a settembre. Risorse che sono state utilizzate per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, per l’acquisto di varie tipologie di test diagnostici e per la fornitura di barelle di biocontenimento.

Al momento sono stati spesi poco più di 745mila euro. Restano, dunque, ancora 79.319,29 euro da utilizzare per far fronte a ulteriori necessità legate alla gestione dell'emergenza sanitaria. Dell'utilizzo di tali somme Asrem darà opportuna comunicazione.

