Vaccini antinfluenzali: in Molise ritardi nella somministrazione. Facciolla si scaglia contro Toma

Il segretario regionale del PD accusa il governatore di aver spettacolarizzato l’avvio della campagna sui vaccini, senza che questi siano ancora oggi disponibili per i soggetti a rischio

CAMPOBASSO. Sui vaccini antinfluenzali in Molise continua a regnare il caos. Le immagini del governatore Toma che in conferenza stampa pochi giorni fa rassicurava tutti sull’avvio della campagna, mai così attesa come quest’anno, sono smentite dalla realtà. Tutto sta proseguendo a rilento e sempre più famiglie con soggetti a rischio sono preda della preoccupazione.

E’ il segretario regionale del Partito Democratico Vittorino Facciolla a porre l’accento sui ritardi della Regione. “Mi scrive un'amica – dichiara Facciolla senza fare nomi - che ha un figlio con patologia cronica severa, ed è preoccupata perché non riesce ancora a trovare il vaccino antinfluenzale.

Il nostro baldanzoso presidente invece ha avuto diritto per primo a vaccinarsi e ha scelto di farlo in conferenza stampa come in uno show, con tutti i riflettori puntati addosso. Forse – osserva ironico Faccciolla - voleva in questo modo invitare i molisani ad imitarlo, ma come farlo se i vaccini non sono ancora disponibili per tutti?” si chiede il consigliere regionale.

“Di fatto in questo modo – conclude - Toma non ha fatto altro che aumentare la distanza tra noi e lui, tra chi ha bisogno del vaccino e non ha possibilità di trovarlo e lui, che invece nonostante sia sano e in forze, si è già garantito la salute”.

