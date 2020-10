Raccolta dei rifiuti, a Venafro e Conca Casale parte il nuovo servizio porta a porta

In questi giorni è iniziata la distribuzione di lettere e brochure informative e dei kit che sostituiranno integralmente i vecchi cassonetti e le attrezzature attualmente in uso

VENAFRO. Da mercoledì 11 novembre su tutto il territorio di Venafro e di Conca Casale sarà avviato il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. Un servizio fondamentale che si sta concretizzando attraverso la sinergia fra le due amministrazioni comunali, la ditta vincitrice dell'appalto pubblico Smaltimenti Sud srl e la società di progettazione e comunicazione ambientale Ewap. Per preparare la cittadinanza ad accogliere la novità, già in questi giorni è iniziata la distribuzione di lettere e brochure informative e dei kit per la raccolta che andranno a sostituire integralmente i vecchi cassonetti e le attrezzature attualmente in uso.

Giovedì 22 ottobre alle ore 12 si terrà una conferenza stampa per illustrare nel dettaglio il progetto e la relativa campagna di comunicazione e sensibilizzazione predisposta sul territorio. L’incontro si svolgerà presso la Sala della mangiatoia dell’ex Palazzo Armieri, con tutte le dovute precauzioni per l’emergenza sanitaria in atto. Interverranno: Alfredo Ricci, sindaco di Venafro; Marco Valvona, vicesindaco di Venafro; Dario Ottaviano, assessore all'Ambiente di Venafro; Riccardo Prete, sindaco di Conca Casale; Pietro Zullo, assessore all'Ambiente di Conca Casale; Carlo D’Angelo, project manager di Ewap; Antonio Pirolli, direttore tecnico di Smaltimenti Sud srl.

