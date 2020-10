Coronavirus, l’epidemia non si arresta: altri 21 contagi in Molise

Su 764 tamponi processati nella giornata di oggi. Due nuovi ricoveri in ospedale, di cui uno in Terapia intensiva, ma anche 4 dimissioni e 13 guariti

CAMPOBASSO. Coronavirus, ci sono 21 nuovi contagi in Molise, dai 764 tamponi processati nella giornata di oggi. I casi in diversi comuni della regione, quasi tutti riconducibili a cluster noti: 4 a Campobasso, 4 a Isernia, 1 a Bojano, 3 a Castelpetroso, 1 a Ferrazzano, 1 a Forli del Sannio, 1 a Macchiagodena, 1 a Pettoranello, 3 a Toro. Deriva invece dal contatto con un positivo il caso registrato a Casalciprano, mentre 1 altro caso, a Riccia, è stato scoperto con tampone richiesto dal medico di famiglia.

Dal bollettino Asrem di oggi anche 2 nuovi ricoveri, 1 in Malattie infettive di Termoli e 1 in Terapia intensiva, paziente che era già in ospedale e che si è aggravato. Hanno tuttavia lasciato il ‘Cardarelli' 4 malati Covid, 2 di Castelpetroso e 2 di Termoli, per cui al momento sono 10 le persone in ospedale, di cui 1 in Terapia intensiva e 9 in Malattie infettive.

Sono invece 13 i guariti: 2 a Termoli, 3 a Campomarino, 1 a Napoli, 1 a Larino, 1 a San Giacomo degli Schiavoni, 1 a San Martino in Pensilis, 1 a Tavenna, 1 a Portocannone, 1 a Guglionesi e 1 a Montenero di Bisaccia.

Il numero totale dei malati Covid è salito a 1042, su 53.291 tamponi processati dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attualmente positivi sono 432. I guariti complessivi sono 584, mentre le persone in isolamento sono salite a 620.

