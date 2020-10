Ritardi nei pagamenti da parte di Asrem, rischio di interruzione del servizio 118: l’allarme di Primiani

Il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle segnala criticità per l’erogazione dei rimborsi agli operatori del settore e sollecita l’azienda sanitaria: “Agisca tempestivamente, il Covid non attende i tempi della burocrazia”

CAMPOBASSO. Ritardi nei pagamenti da parte di Asrem rischiano di fermare il servizio 118 in Molise. A lanciare l’allarme è il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Angelo Primiani che riferisce di segnalazioni ricevute dalle associazioni accreditate per il servizio di emergenza territoriale, che potrebbero essere a breve costrette ad interrompere le loro attività.

“Nelle interlocuzioni tra le associazioni e l’Azienda sanitaria regionale – spiega poi Primiani - è emerso che i rimborsi delle prestazioni erogate nell’ultimo mese potrebbero slittare a causa di lentezze nell'espletamento dei controlli sulle rendicontazioni. Tali lungaggini sarebbero dovute, stando a quanto ci riportano, ad una riorganizzazione interna ad Asrem, in seguito al trasferimento del dirigente finora incaricato di gestire queste pratiche. Ma, denunciano le associazioni, un eventuale ritardo potrebbe costringerle alle serrate, a causa della scadenza per molte di loro dei leasing che pendono sugli automezzi. Per carità, il rischio è solo potenziale al momento, - prosegue il portavoce pentastellato - ma una considerazione va fatta: possiamo forse permetterci, in una fase così delicata da un punto di vista sanitario, di interrompere anche solo per un giorno un servizio vitale come quello del 118? Abbiamo già assistito, purtroppo, a lungaggini burocratiche e lentezze amministrative tali da pregiudicare servizi essenziali per i molisani. Ora più che mai, non possiamo tollerare un rischio simile”.

“Il servizio di assistenza territoriale è cruciale in tempi ordinari, - conclude - nel bel mezzo di una pandemia lo è ancora di più. L'interruzione non può essere neanche una remota possibilità”.

Di qui l’appello: “Asrem agisca tempestivamente, il Covid non attende i tempi della burocrazia. Per scongiurare questo rischio ho provveduto a sollecitare l’Azienda sanitaria a porre in essere tutte le iniziative utili per concludere nei tempi il procedimento”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!