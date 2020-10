Isernia, troppi tamponi da rifare: l'Asrem trova la soluzione

Florenzano: l'aumento della soglia fisiologica di errore ha fatto scattare le verifiche: ora sappiamo come intervenire

ISERNIA. Tamponi da rifare per troppi, in provincia di Isernia, negli ultimi giorni. Per questo l'Azienda sanitaria locale si è attivata per trovare la radice della problematica, arrivando finalmente a una soluzione. Se nelle prossime ore, come già accaduto dalla scorsa settimana, ci sarà ancora una quota di persone che saranno chiamate dall'Asrem a ripetere il test per il Covid-19, ora il direttore generale Oreste Florenzano può finalmente dare la notizia che tutti aspettavano.

"Nell’ambito dei controlli di routine sulla ‘filiera’ di raccolta e processazione dei tamponi effettuati in provincia di Isernia - spiega il vertice Asrem - è stato riscontrato un aumento dell’incidenza di tamponi non processabili o inconcludenti provenienti dall’area pentra. L’aumento della soglia fisiologica ha fatto immediatamente scattare le procedure di verifica da parte di Asrem per accertare quali possano essere state le cause di tale incremento, registrato subito dai sistemi dell’Azienda sanitaria. A tal proposito, sono stati effettuati controlli che ci hanno permesso di comprendere come intervenire per ripristinare le corrette procedure. Quello che ci conforta - conclude Florenzano - è l’aver immediatamente individuato l’errore e trovato le soluzioni più adeguate per intervenire. I tamponi che sono risultati inconcludenti verranno effettuati nuovamente nelle prossime ore per garantire a tutti i molisani la certezza dei risultati”.

