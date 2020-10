Nasce Confartigianato Cinema, in consiglio anche il Molise con Monica Monaco

L’assemblea costitutiva ha eletto presidente per acclamazione Corrado Azzolini



CAMPOBASSO. La famiglia di Confartigianato Imprese si arricchisce della categoria dei mestieri legati alla produzione e distribuzione cinematografica, con l’assemblea costitutiva di Confartigianato Cinema e audiovisivo del 20 ottobre scorso che ha eletto presidente per acclamazione Corrado Azzolini, pugliese di Molfetta, produttore e presidente delle società Draka Production e Draka Distribution. Il Presidente Azzollini sarà affiancato dai consiglieri Gianluca Gargano per Confartigianato Calabria, Claudio Bucci per Confartigianato Lazio, Monica Monaco per Confartigianato Molise e Alessandra De Rosa per Confartigianato Friuli Venezia Giulia.

“L’entusiastica reazione del nuovo gruppo di lavoro per l’avventura che si accinge ad intraprendere è anche motivata dalle azioni già intraprese su diversi fronti da Corrado Azzolini nei mesi preparatori alla nascita del gruppo nazionale – si evidenzia in una nota - , azioni dirette all’ambito sindacale con il rinnovo del CCNL cinema e audiovisivo avvenuto nell’estate del 2019, la partecipazione ai tavoli del negoziato per il rinnovo del CCNL per le troupes, la partecipazione agli incontri al Tavolo Ministeriale del MiBACT per i contributi al cinema e all’audizione sull’Emergenza epidemiologica Covid-19 nei settori beni e attività culturali presso la VII Commissione Istruzione, ricerca e beni culturali del Senato, dove sono state presentate le Osservazioni di Confartigianato Imprese.

Corrado Azzollini ha presentato il suo programma incentrato su alcuni, fondamentali, punti: il rafforzamento della categoria stimolando e promuovendo l’aggregazione di nuovi gruppi regionali; progettare ed allestire, anche con la sponda delle risorse dei fondi interprofessionali, una serie di eventi formativi specifici per il settore a marchio Confartigianato; accreditarsi per partecipare ai tavoli e agli eventi internazionali. “D’ora innanzi la nostra sigla impegnarsi per essere protagonista in ogni occasione –ha affermato - che si tratti di tavoli di trattativa ministeriali o sindacali, di iniziative di promozione e sviluppo del settore, di relazioni in genere con tutti i soggetti del panorama associativo ed istituzionale, Confartigianato Cineaudiovisivo deve costruirsi una precisa identità ed una fondata credibilità per essere competitiva rispetto agli altri player di questo comparto così particolare”.

