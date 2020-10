Manovra di bilancio, Federico: sostegno a famiglie, imprese e giovani e attenzione al Sud

L’intervento del deputato del M5s, sulla legge da 40 milioni di euro, che prevede diverse novità fiscali e sostegni ai settori in crisi per l’emergenza sanitaria

CAMPOBASSO. La Legge di Bilancio assume quest’anno maggiore importanza perché prepara il terreno all’utilizzo delle risorse del Recovery Fund, quindi stabilisce le priorità del Paese: lavoro, sostegno alle imprese, potenziamento della sanità con attenzione particolare ai giovani, alle famiglie e al Sud.

E’ quello che ha dichiarato il deputato del M5s Antonio Federico, intervenendo sulla manovra da 40 miliardi, che introdurrà diverse novità fiscali che andranno inquadrate nell’ambito del Documento programmatico di bilancio 2021-2023, approvato il 17 ottobre e già inviato alla Commissione europea.

“La manovra – ha affermato Federico - stanzia quasi sei miliardi di euro per mettere a regime la fiscalità di vantaggio per le imprese del Mezzogiorno, che possono così continuare a godere di uno sgravio del 30 per cento dei contributi per tutti i loro dipendenti e per i nuovi assunti. Si potrà approfittare di questo vantaggio, oltre che in Molise, anche in Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Umbria, Sicilia e Sardegna. Per i giovani, dal prossimo anno scatta la decontribuzione al 100 per cento per le aziende che assumono lavoratori under 35 in tutta Italia: misura valida per tre anni”.

“Allo stesso tempo – ha aggiunto il parlamentare molisano - espandiamo gli aiuti alle famiglie con l’introduzione, da luglio del 2021, dell’assegno unico familiare, destinato sia ai lavoratori dipendenti che alle partite Iva. La misura accorpa gli assegni familiari e gli altri bonus in un’unica soluzione, che dovrebbe prevedere una quota fissa e una variabile in base alla composizione del nucleo familiare e all’Isee”.

“Inoltre il Bilancio 2021 non prevede alcuna nuova tassa – ha evidenziato Federico - Al contrario finanziamo la messa a regime del taglio del cuneo fiscale entrato in vigore lo scorso luglio e che prevede un aumento in busta paga fino a 100 euro, per i redditi fino a 40.000 euro. Non solo. Una spinta all’occupazione può e deve arrivare agevolando i meccanismi di uscita dei lavoratori più anziani attraverso la proroga di ‘Opzione donna’, il rinnovo di ‘Ape Sociale’ e l’ampliamento della platea del contratto di espansione, grazie alla riduzione dei criteri dimensionali di accesso per le imprese, da 1.000 a 500 dipendenti”.

Quindi l’impegno a rafforzare la rete di protezione per i settori che stanno maggiormente risentendo dell’impatto economico del Coronavirus, come il turismo, la ristorazione, i trasporti. Quattro miliardi di euro saranno destinati a un Fondo per il sostegno di queste attività, mentre con altri cinque miliardi sarà finanziata la proroga della Cassa integrazione Covid per le aziende che faticano a ripartire.

“Il pacchetto di interventi prevede anche quattro miliardi aggiuntivi per la sanità – ancora Federico - con cui aumentare le indennità di medici e infermieri, e per confermare il personale Covid per il 2021. Sul tema, inoltre, ritengo importanti le parole del premier Giuseppe Conte che ha ricordato come “i soldi del Mes sono dei prestiti: se li prendessimo saremmo costretti a restituirli aumentando le tasse o tagliando i servizi”. Previsto poi oltre un miliardo di euro ai Comuni per potenziare i servizi essenziali come il trasporto o i servizi sociali, 1,6 miliardi per l’internazionalizzazione e l’export delle imprese che puntano sul Made in Italy e altre risorse per la scuola con l’obiettivo di abolire le classi pollaio e assumere nuovi insegnanti di sostegno”.

“Sono proposte accompagnate da altre decisioni importanti. Mi riferisco allo stop fino al 31 dicembre 2020 delle cartelle esattoriali, deciso con un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, decisione che va incontro alle richieste arrivate soprattutto dalle piccole e medie imprese oltre che da tanti cittadini in difficoltà. Infine il Governo intende prorogare il Superbonus al 110%, una misura già valida per i lavori avviati dopo l’1 luglio 2020 e per quelli che saranno avviati per tutto il 2021”.

Nel Documento programmatico di bilancio, che contiene la griglia dei principali interventi della Manovra, c’è la proroga dell’ecobonus, del bonus facciate e del bonus verde, mentre la proroga del Superbonus arriverà con il Recovery Fund. “Parliamo di una misura decisiva per far ripartire l’economia tutelando l’ambiente – ha precisato il deputato dei Cinque stelle quindi è fondamentale che abbia un orizzonte pluriennale. In definitiva la manovra prepara il terreno alle risorse Recovery Fund: un’opportunità storica per l’Italia; il Parlamento ha ora il dovere di approfondire queste proposte e cercare di migliorarle, superando le divisioni politiche e tenendo bene a mente le reali esigenze del Paese. E come diciamo da anni – ha concluso - senza lasciare indietro nessuno”.

