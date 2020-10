Coronavirus, salgono i contagi in Molise: altri 28 casi. Crescono pure i ricoveri

Su 684 tamponi processati nella giornata di oggi. Sono 13 le persone attualmente al ‘Cardarelli’

CAMPOBASSO. Coronavirus, ci sono 28 nuovi contagi in Molise, dai 684 tamponi processati nella giornata di oggi. I casi in diversi comuni della regione, il numero più elevato a Colletorto, con 9 nuovi positivi, 5 dei quali (4 bambini e una insegnante) riconducibili al cluster delle scuole del paese, con il sindaco Cosimo Mele che ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado.

Ci sono poi 2 casi a Campobasso, di cui uno riferito a un paziente tornato da fuori regione, come per il contagio riscontrato a Baranello. Gli altri positivi 1 a Bojano, 3 a Riccia (di cui un tampone pre ricovero), 1 a Casalciprano, 1 a Castelpetroso, 1 a Chiauci (tampone richiesto dal medico), 1 a Isernia, 1 a Pesche, 1 a Petacciato, 1 a San Martino in Pensilis, 3 a Termoli, 1 a Toro e 1 a Venafro.

Tornano ad affollarsi i reparti Covid del ‘Cardarelli’, con i 5 nuovi ricoveri di oggi, tutti a Malattie infettive: 1 di Casalciprano, 1 di Bojano, 1 di Chiauci, 1 di Castelpetroso e 1 di Venafro. Con le dimissioni di un paziente di Isernia, sono 13 attualmente i ricoveri, di cui 1 in Terapia intensiva. Sono invece 3 i nuovi guariti, di San Giacomo degli Schiavoni, Guardialfiera e Larino

Il numero totale dei malati Covid è salito a 1069, su 53.975 tamponi processati dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attualmente positivi sono 456. I guariti complessivi sono 587, mentre le persone in isolamento sono 512.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!