Coronavirus, arriva il porta mascherina ‘2020’: l’idea della startup isernina Ricci Srls

REDAZIONALE/ Un prodotto interamente Made in Molise, utile e di qualità, che sostiene l’economia locale

ISERNIA. Da un progetto della startup isernina Ricci Srls arriva "2020": il porta mascherine interamente made in Molise.

L'idea nasce ad aprile dall'imprenditore Daniele Ricci che, dopo aver fronteggiato le difficoltà legate al lockdown, ha deciso di rilanciare la propria attività – specializzata per lo più in pubblicità ed editoria nel settore moda - portando sul mercato il nuovo prodotto, realizzato da professionisti del territorio con esperienza, tra cui anche ex dipendenti Ittierre.

Ed ecco alcuni dettagli. Il “2020” è un porta mascherine adatto al formato della mascherina chirurgica e a conchiglia. È stato studiato nei minimi dettagli per garantire:

a) un ambiente igienico e sanificabile grazie all’impermeabilità e all’idrorepellenza del tessuto. Lo strato di poliuretano spalmato all’interno (prodotto non tossico e certificato, ndr) permette non solo all’acqua di non filtrare dall’esterno, ma anche di sterilizzare l’oggetto con il semplice alcol e/o con acqua saponata.

b) praticità: non essendo un prodotto rigido, può essere comodamente portato in una tasca, in borsa o in uno zaino, senza mai rompersi. La versione sportiva consente anche di indossarlo con la cintura grazie ad un passante, o di portarlo a tracolla grazie alla predisposizione di due occhielli. In più, gli elastici della mascherina chirurgica consentono di appenderlo in auto o al polso. Pratica anche l’apertura, che non prevede l’uso di cerniere, bottoni o clip, bensì è facilitata da un semplicissimo velcro.

Non è tutto. Per il disegno, il ricamo e il confezionamento sono stati impiegati laboratori sartoriali locali. Solo il tessuto è distribuito da una società del nord Italia. La scelta del materiale utilizzato è stata ben ponderata – spiegano dalla Ricci Srls - per poter garantire un prodotto facile da sterilizzare e un ambiente igienico dove poter riporre le proprie mascherine.

Insomma, un prodotto sicuro, di qualità, che sostiene l’economia locale. “È vero che il Made in China costa meno – commentano dalla società - ma è altrettanto vero che non aiuta le risorse del territorio. L’acquisto del “2020” è infatti anche un segno di orgoglio molisano e delle sue competenze”.

Per contatti Facebook e Instagram: @2020byricci; telefono: 351.8498598.

