Viadotto Sente, ci siamo quasi. Il Pd: ecco la situazione

Convenzione Anas-Provincia di Isernia prossima alla stipula

ISERNIA. Viadotto Sente, convenzione tra Anas e Provincia in dirittura d’arrivo. Lo afferma la Federazione provinciale del Pd di Isernia per chiarire ulteriormente la vicenda.

“Già a fine settembre il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli – spiegano i Dem - aveva trasmesso la convenzione da stipulare con la Provincia di Isernia ad Anas, avanzando alcune richieste di modifica rispetto al documento originariamente predisposto. Anas le ha recepite e il 21 ottobre le ha inviate alla Provincia di Isernia. Abbiamo seguito costantemente tutto l’iter sia a Roma che in Molise, accelerando questo percorso e lavorando come Partito democratico a tutti i livelli territoriali - nazionale, regionale e provinciale - unitamente all'amministrazione comunale di Agnone e alle altre forze di governo, per arrivare a una risoluzione efficace e definitiva del problema”.

“Nello stesso incontro del 31 luglio – continuano dal Pd pentro - il sottosegretario del Mit, il senatore Margiotta del Pd, aveva preso e ribadito l’impegno, sia a Isernia che ad Agnone, di portare a termine il percorso intrapreso. In particolare, abbiamo recentemente chiesto e ottenuto una interlocuzione specifica sul punto, in una riunione tecnica tenutasi al Ministero lo scorso 13 ottobre che ha riportato un esito positivo. Ora l’ultimo passaggio alla Provincia di Isernia - concludono i Democratici - che deve soltanto 'validare' la convenzione, firmare e procedere, speriamo in tempi rapidissimi”.

