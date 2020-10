Nasce la Federazione degli ingegneri del Molise: ora il confronto con la Regione

In un’ottica di consultazione e collaborazione, per la crescita del territorio

CAMPOBASSO. Gli Ordini degli ingegneri di Campobasso e di Isernia hanno Istituito la Federazione degli Ordini degli ingegneri del Molise. Si tratta di un nuovo soggetto, che si propone come organo di consultazione diretta per la Regione Molise, oltre a offrirsi come specifica interfaccia degli organi regionali competenti in leggi, regolamenti e programm, che interessino l'attività dell'ingegnere in qualunque campo esercitata.

“E' ferma convinzione degli ingegneri – hanno fatto sapere il presidente Alessandro Di Cristinzi e il segretario Armando Milano - che la crescita e lo sviluppo di un territorio non possa prescindere da un confronto costruttivo tra l'organo politico e le categorie professionali, nelle loro diverse specializzazioni e declinazioni. Inoltre, proprio in un periodo emergenziale come quello che stiamo affrontando, si comprende che instaurare un dialogo rodato tra istituzione e professionisti in tempo di "calma" rende tutti maggiormente pronti ad affrontare con la dovuta diligenza i momenti di emergenza”.

La Federazione esplica le proprie attività in stretta collaborazione ed interfaccia con il Consiglio nazionale degli ingegneri e, per suo tramite, con i vari ministeri.

Questi i componenti della Federazione: presidente Alessandro Di Cristinzi (Ordine ingeneri Isernia); vicepresidente Annamaria Perla (Ordine ingegneri Campobasso); Segretario Armando Milano (Ordine ingegneri Isernia). Consiglieri Antonio Molinari (presidente Ordine ingegneri Campobasso); Antonio Lamenta e Domenico Cimorelli (Ordine ingegneri Isernia).

