Contagi alle stelle, arriva l'esercito: militari mobilitati anche in Molise per i tamponi

La crescita spaventosa di casi di positività ha indotto il governo centrale ad implementare gli sforzi per l’effettuazione dei test. E a Colletorto, uno dei comuni più colpiti dal virus, proseguono le operazioni di tracciamento: solo ieri oltre 130 tamponi eseguiti in postazione drive-in

CAMPOBASSO-COLLETORTO. Il preoccupante aumento progressivo di casi di contagio sta spingendo sempre di più l’Italia verso un nuovo lockdown.

A differenza della prima ondata ora il virus è diffuso su tutto il territorio nazionale e i contagi non stanno risparmiando ormai da settimane neppure il Molise.

Il governo centrale sta correndo ai ripari per impedire una nuova chiusura generalizzata e per questo sta accelerando per aumentare ulteriormente il numero di tamponi. Per questo a giorni saranno operative circa 1400 unità dell'esercito, distribuite in 200 team, in grado di eseguire fino a 30.000 test al giorno.

È questo il contributo dell’Operazione Igea, condotta da team interforze, composti da personale di tutte le Forze Armate, che il Ministero della Difesa ha messo a disposizione dei cittadini su tutto il territorio nazionale per incrementare la capacità giornaliera del Paese di effettuare tamponi. I team delle 200 Drive-through-Difesa saranno composti da 1 medico, 2 infermieri, 2 autisti e 2 Carabinieri o personale del corpo della Polizia di Stato, ed assicureranno il corretto svolgimento delle attività e il mantenimento dell’ordine pubblico, attivandosi con preavviso di 24-48 ore dal momento in cui il Ministero della Salute indicherà le località.

Nella giornata di ieri è arrivata la comunicazione del Coi al govenatore Donato Toma. I test effettuati in postazione saranno poi consegnati al laboratorio del Cardarelli di Campobasso.

Intanto a Colletorto, uno dei centri più colpiti dal Covid con 12 casi di positività in atto, l’Asrem unitamente all’Amministrazione comunale e alle associazioni di volontariato, ha predisposto una postazione drive-in per assicurare le operazioni di effettuazione dei tamponi. Solo nella giornata di ieri sono stati somministrati 131 tamponi ad altrettanti cittadini a rischio positività. Nonostante il timore generalizzato, derivante dal focolaio esploso in paese, la comunità sta rispondendo in modo encomiabile alle misure di prevenzione scattate negli ultimi giorni.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!