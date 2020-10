Corridoio adriatico, il Molise c’è. Toma: il futuro nell’integrazione dei territori

Oggi la firma di un protocollo d’intesa, che coinvolge anche Abruzzo, Marche e Puglia. Sviluppo della rete ferroviaria e delle Zes alla base dell’accordo

CAMPOBASSO. Un protocollo d’intesa per definire una comune strategia di sviluppo, da sottoporre al Governo nazionale, sulle tematiche connesse al potenziamento della dorsale adriatica centromeridionale è stato sottoscritto questa mattina a Pescara, presso il Palazzo del Governo della Provincia, dalle Regioni Marche, Abruzzo, Molise. Ci sarà anche la Regione Puglia, il cui presidente Emiliano era oggi assente per improrogabili e urgenti motivi, legati all’emergenza Covid-19.

Presenti alla riunione tecnica e alla successiva conferenza stampa, i presidenti Acquaroli, Marsilio e Toma.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di cogliere l’opportunità della revisione del Regolamento, nella convinzione che le Reti di trasporto transeuropee (Ten-T) hanno lo scopo non solo di garantire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, ma costituiscono anche un importante elemento di crescita economica e occupazionale dei territori interessati.

L’intesa è finalizzata a far sì che l’intera dorsale adriatica, con particolare riferimento al tratto Ancona-Bari, rientri nelle Ten-T, completando, così, la Rete centrale con un vero e proprio ‘anello mancante’, sia ferroviario che stradale. Il tutto al fine di potenziare la competitività dell’Europa e, in particolare, della Regione Adriatico-Ionica, anche nell’ottica di un rafforzamento dei collegamenti marittimi con l’Area balcanica.

Particolare attenzione è stata posta alla realizzazione delle Aree logistiche integrate e all’avvio operativo delle Zone economiche speciali, in modo tale da estendere e qualificare, nell’Italia centromeridionale, non solo le connessioni infrastrutturali interregionali, ma anche quelle tra Distretti più prossimi per scambi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

