Coronavirus, 1 morto e 27 nuovi casi Molise. Isernia e Castelpetroso comuni più colpiti

Su 501 tamponi processati nella giornata di oggi. Attualmente ci sono 22 malati Covid in ospedale

CAMPOBASSO. Coronavirus, un morto, una 86enne di Campomarino e 27 nuovi contagi oggi in Molise su 501 tamponi processati, oltre la metà di quelli di ieri, quando i casi erano stati 66 su 698 tamponi. Il più alto numero di tamponi positivi a Castelpetroso (7), e Isernia (6), gli altri casi 2 a Campobasso, 2 a Bojano, 1 a Colli al Volturno, 3 a Macchia d’Isernia, 1 a Macchiagodena, 2 a Montenero di Bisaccia, 1 a Oratino, 1 a Sant’Agapito e 1 a Venafro.

Una giornata che si è aperta con la notizia della ventottesima vittima per Covid in Molise e che si chiude con la notizia dei nuovi positivi e di altri 5 ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Cardarelli', provenienti da Termoli, Macchiagodena, Miranda, Oratino e Isernia. Con un paziente di Campomarino dimesso sono attualmente 22 i malati Covid in ospedale: 20 in Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva.

Il numero totale dei malati Covid è salito a 1.218, su 55.751 tamponi processati dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attualmente positivi sono 557. Le persone in isolamento sono 706.

