Coronavirus: a Capracotta il sindaco vieta gli ingressi nella casa di riposo

Il primo cittadino Paglione spiega così la misura: "Un provvedimento forte, ma necessario per difendere e tutelare il più possibile i nostri anziani che in questo momento sono l'anello più debole"

CAPRACOTTA. Una misura forte, drastica. Ma necessaria. Da oggi gli ingressi nella Casa di Riposo “Santa Maria di Loreto” di Capracotta sono sospesi.

Anche quelli attualmente effettuati in modalità programmata per i familiari e i visitatori.

Lo ha deciso il sindaco Paglione, considerando i numeri dei contagi, in vistosa espansione in tutta la penisola e nel Molise, che oggi ha emanato l’ordinanza n.19.

La struttura presente nel comune di Capracotta ospita quaranta anziani: alla luce di quanto accaduto nella prima ondata di primavera, è evidente che le case di riposo sono uno dei punti più vulnerabili per il rischio di contagio nello stato di emergenza sanitaria in atto. Oltre ad aver vietato l’accesso dall’esterno, l’ordinanza prevede che il personale in servizio sia tenuto a rispettare rigorosamente i protocolli operativi previsti ai fini della prevenzione dell’infezione da Covid-19.

"Si tratta indubbiamente di un provvedimento forte, di una misura drastica, decisa in accordo con la Direzione della Casa di Riposo – osserva il sindaco Paglione - annunciando l’ordinanza. Si tratta tuttavia di una misura necessaria per difendere e tutelare il più possibile i nostri anziani che sono l'anello più debole in questo momento. Dobbiamo infatti considerare la situazione nel nostro Molise e in tutta la penisola, valutando anche che per le festività di Ognissanti e per la celebrazione dei defunti, diverse persone faranno ritorno a Capracotta.

Dobbiamo tutelare i nostri anziani ad ogni costo, di questa terribile epidemia non sappiamo ancora tutto, ma di sicuro abbiamo capito che colpisce duramente i più deboli e gli anziani. In conclusione, voglio appellarmi nuovamente al senso di responsabilità dei nostri concittadini, invitandoli ad usare in ogni circostanza la massima attenzione".

