Isernia, Florenzano sgombra il campo: nessuna promiscuità, in ospedale sicurezza massima

Il direttore generale Asrem interviene sui problemi al Pronto Soccorso del Veneziale: la gestione dei sospetti casi Covid avviene secondo protocolli precisi, non c'è il pericolo paventato da qualcuno

ISERNIA. Ammette che il problema di personale esiste, ma non è certo spuntato oggi. Ma spiega, a scanso di equivoci, che la gestione dei sospetti casi Covid presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Isernia avviene in tutta sicurezza. A parlare è Oreste Florenzano, direttore generale Asrem, che sottolinea come negli ospedali molisani, Isernia compresa, si lavori garantendo la massima sicurezza ai pazienti. "Ci sono protocolli precisi per chi è chiamato a fare la spola tra Pronto Soccorso e altri reparti dove possono stazionare sospetti casi Covid - garantisce - e il lavoro avviene con il rispetto pedissequo dei dettami, a cominciare dall'utilizzo di dispositivi di protezione individuale a tutela degli operatori e dei pazienti. Dispiace che qualche fonte ospedaliera faccia passare un messaggio distorto: ma infezioni in ospedale non ne abbiamo avute, durante tutta la fase d'emergenza. Con questo intendo dire che i contagi riscontrati tra medici e infermieri, in Molise, sono tutti documentati come non innescati all'interno delle strutture sanitarie, ma dall'esterno".

Quanto ai tamponi in provincia di Isernia, ora è possibile farli - come aveva annunciato qualche giorno fa - non più solo a Venafro, ma anche nel capoluogo pentro. "Avevo fatto un avviso - conclude - e hanno aderito in circa venti tra infermieri e operatori. Con queste persone è stata potenziata la squadra che sta effettuando i tamponi molecolari, che stiamo processando con numeri decisamente aumentati rispetto alla prima fase dell'emergenza".

