Ristoranti chiusi alle 18 e stop a palestre e piscine: Conte firma il decreto

I provvedimenti adottati nel nuovo Dpcm per il contrasto alla diffusione del coronavirus saranno in vigore da domani fino al 24 novembre. Via libera al potenziamento della didattica a distanza per gli istituti superiori fino al 75%

Bar, ristoranti e gelaterie chiusi alle 18, stop all’attività di piscine, palestre e centri benessere. Sono solo alcuni dei nuovi provvedimenti adottati dal governo e messi nero su bianco nel nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per contenere la diffusione del coronavirus. Le misure restrittive saranno in vigore domani 26 ottobre fino al 24 novembre. I ristoranti potranno comunque restare aperti la domenica a pranzo.

Per quanto riguarda la scuola, negli istituti superiori sarà possibile portare la didattica a distanza anche oltre il 75%. La disposizione contenuta nel dpcm va, di fatto, incontro alle diverse Regioni che avevano chiesto di portare la Dad al 100%. Le lezioni continueranno in presenza per Infanzia, Primaria e Medie. Il nuovo Dpcm prevede inoltre la chiusura di cinema, teatri, casinò e sale scommesse. Stop anche alle feste dopo le cerimonie religiose, come battesimi, comunioni e matrimoni.

Saranno chiusi gli impianti sciistici nei comprensori sciistici: gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.



Infine, per quel che concerne gli spostamenti, nella versione definitiva del Dpcm viene "fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi".

Nessun riferimento a spostamenti tra Comuni o tra Regioni che restano quindi consentiti, ma andrebbero fatti soltanto se veramente necessari.

SCARICA QUI IL NUOVO DPCM

