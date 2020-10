Coronavirus, contagi alle stelle in Molise: 101 casi. Bojano e Isernia i centri più colpiti

Si registra anche il trasferimento di un paziente in Terapia intensiva. Il bollettino dell’Asrem a fronte di 549 tamponi

CAMPOBASSO. Impennata di contagi da Covid-19 in Molise. Nelle ultime 24 ore sono ben 101 i casi registrati dall’Asrem.

Interessati gran parte dei comuni della regione, con Bojano e Isernia che presentano rispettivamente 26 e 19 positivi, seguiti da Campobasso con altri 17.

Per quanto riguarda il capoluogo pentro i contagi restano, per la gran parte, legati al cluster delle scuole. Analoga situazione nel comune matesino. Ed entrambi i sindaci hanno emanato quest’oggi ulteriori ordinanze per la chiusura di alcuni plessi. Più variegata la situazione a Campobasso dove 10 casi sono riconducibili al focolaio della Casa alloggio di Oratino, mentre i restanti 7 ad altro cluster noto.

Gli altri centri interessati sono Busso (1), Campochiaro (1), Campomarino (1), Carpinone (1), Casalciprano (1), Castelpetroso (7), Colle d’Anchise (2), Colletorto (1), Ferrazzano (1), Fornelli (1), Guglionesi (1), Lucito (1), Mirabello (1), Montaquila (1), Oratino (6), Petacciato (1), Riccia (1), Ripalimosani8 (1), Roccamandolfi (1), Salcito (1), Santa Croce di Magliano (1), Sant’Elia a Pianisi (1), Sesto Campano (1), Termoli (2), Venafro (1), Vinchiaturo (1).

I guariti sono invece 11. Il totale di ricoverati è 22, di cui 19 in Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva. I casi attuali di positività salgono a 647. I soggetti in isolamento sono 782.

