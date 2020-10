Forestali sul piede di guerra: risorse per il settore sfruttate solo a metà. Chiesto confronto con la Regione

Senza concertazione sarà protesta: l’avvertimento dell’organizzazione sindacale Usb

CAMPOBASSO. Lavoratori forestali del Molise sul piede di guerra contro la Regione accusata di non aver investito le giuste risorse nel settore, lasciando i lavoratori in difficoltà. Ed ecco che i il sindacato di categoria Usb preannuncia, in assenza di soluzioni, l’organizzazione di forti forme di protesta.

“I lavoratori idraulico forestali del Molise – recita una dura nota – sono l’emblema del fallimento della politica autoritaria e miope del Presidente Toma. Le risorse per la forestazione e per la prevenzione del dissesto idrogeologico contemplate nel PSR 2014 -2020 erano cospicue, ma sono state sfruttate in percentuale minore del 50%. I lavoratori – ancora l’organizzazione sindacale - sono costretti ad elemosinare le spettanze, per carenza di progetti e di risorse finanziarie. Risorse che potevano e dovevano, come da sempre sosteniamo, assolutamente esserci. La mancata rimodulazione di sottomisure 8.3 – 8.5 o addirittura la mancata adozione della 8.4, fanno si che i lavoratori, oltre i ritardi consueti dei pagamenti, per l’annualità 2021 avranno a disposizione un esiguo numero di giornate lavorative. Con grande rammarico e rabbia – ancora la nota Usb - prendiamo atto che il presidente Toma continua imperterrito ad ignorare le istanze e le problematiche degli operatori idraulico forestali del Molise, preoccupato soprattutto dalle vicende politiche personali che minano la sua permanenza a Via Genova sin dalla data del suo insediamento. Nei prossimi giorni, in mancanza di opportune e idonee soluzioni, procederemo all’organizzazione di forme di proteste con il coinvolgimento lavoratori Caro Presidente – conclude il sindacato - é tempo di non perder tempo!

Avvertimento che giunge anche in vista dei fondi a disposizione dal 2021, che – evidenzia l’Usb – non vanno sprecati, ma investiti dopo opportuna concertazione con il territorio, gli Enti Locali e le associazioni di categoria. “La nostra Regione – si legge - ha grosse potenzialità che potrebbero essere valorizzate dall’enorme flusso di denaro a disposizione a partire dal 2021. Molto dipenderà dalla capacità della Giunta Regionale di programmare e progettare in maniera da poter recepire per tempo e con criterio tutte le risorse a disposizione. Non è più plausibile rinunciare ai fondi comunitari per gravi inadempienze e mancanza di progettazione da parte della struttura regionale. Il Molise non può più permettersi di far ritornare a Bruxelles risorse indispensabili per il futuro dei lavoratori e delle aziende Molisane. La necessità del confronto, indispensabile, per capire quali sono le reali esigenze, le criticità, le possibilità di sviluppo legate alle peculiarità dei territori”.

