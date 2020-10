Coronavirus, respinta la richiesta di una Commissione ad hoc per l'emergenza

Durissimo il segretario del PD Facciolla: “Maggioranza del Consiglio regionale succube di un uomo solo al comando che sta affossando il Molise

CAMPOBASSO. Sale il numero dei contagi e purtroppo sale anche quello delle vittime in Molise. Animato il confronto a Palazzo D’Aimmo, dove è stata respinta la mozione presentata dal Partito Democratico con la quale si chiedeva l’istituzione di una commissione ad hoc per l'emergenza.

“La maggioranza in consiglio – denuncia il segretario regionale del PD Facciolla - ha incredibilmente bocciato la nostra proposta. Si sono accorti che siamo in piena emergenza?” si chiede Facciolla. “Si sono accorti che il Molise sta arrancando e la sanità è al collasso? Hanno altre proposte valide per fronteggiare questa emergenza o non vogliono neppure ascoltare le nostre?

Hanno capito finalmente che bisogna fare rete o continueranno ad ubbidire alla volontà di Toma, che solo al comando, ci sta affossando ogni giorno di più?” è la conclusione del segretario e consigliere del PD.

