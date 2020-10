Coronavirus e crisi economica. Felice: da tutte le istituzioni risorse a scelte condivise

Lo ha detto l’assessore comunale alle Attività produttive, in risposta all’interrogazione della Lega sulla situazione di sofferenza che vive l’economia locale

CAMPOBASSO. “In questo momento tutte le istituzioni, in primis la Regione Molise, devono produrre uno sforzo comune per indirizzare le risorse verso scelte condivise”. Lo ha detto l’assessore alle attività produttive, Paola Felice, durante la seduta mattutina del Consiglio Comunale, rispondendo all’interpellanza della consigliera della Lega, Maria Domenica D’Alessandro.

“Tra le misure messe in campo da subito dall’Amministrazione per contrastare le difficoltà del settore produttivo generate dall’emergenza Covid 19 – ha dichiarato l’assessore - si ricordano la delibera consiliare in merito alle occupazioni temporanee di suolo pubblico per pubblici esercizi con la quale si è disposto: l’esonero dal pagamento di Tosap e Cosap fino al 31 dicembre, lo sgravio di quanto dovuto dagli esercenti, a titolo di indennizzo per il mancato utilizzo dei parcheggi a pagamento occupati, la deroga alle linee guida e alla regolamentazione comunale vigenti”.

In seguito, ha specificato l’assessore è stata riconosciuta agli operatori dei mercati ambulanti l’esenzione dal pagamento Cosap per il periodo da marzo ad ottobre 2020, in considerazione della situazione di emergenza Covid. Sgravio che sarà esteso fino a fine anno con la possibilità di apertura domenicale del mercato di corso Bucci, mentre è stato disposto l’abbattimento della quota variabile Tari, limitatamente al periodo di sospensione dell’attività, per le utenze non domestiche sottoposte a provvedimenti di chiusura disposti con Dpcm ed individuate sulla base dei codici Ateco dichiarati in Anagrafe Tributaria. A beneficiare di questa agevolazione circa 2020 attività.

“Nel solco delle attività già messe in campo dall’Amministrazione – ha quindi precisato Felice - resta fermo l’intento di rafforzare l’aiuto e il supporto al tessuto economico e commerciale cittadino gravemente colpito dal lockdown. A tal fine e per individuare le misure più adatte per riavviare le attività economiche colpite dall’emergenza sanitaria ancora in corso, tutte le istituzioni, in primis la Regione Molise, devono produrre uno sforzo comune per indirizzare le risorse verso scelte condivise”.

Sono allo studio misure che possano incidere sulla riduzione della pressione tributaria, il chiarimento dell’assessore, ma per procedere con l’approvazione di appositi provvedimenti, è necessario verificare che questi consentano il mantenimento degli equilibri di bilancio che non può prescindere dalla stima delle risorse disponibili, comprese quelle che metterà a disposizione il Governo centrale.

“L’ascolto e il confronto con i rappresentanti del settore economico e commerciale cittadino – ha concluso l’assessore - è sempre stato attivo e costante, anche in questi ultimi giorni, e così come ha permesso, nel più recente passato, il recepimento di azioni e proposte condivise, renderà di certo importante e possibile la definizione di un percorso di ripresa economica comune che la nostra Amministrazione potrà accompagnare compiutamente, con attenzione e nel solo interesse degli esercenti, allorquando i piani economici nazionali e regionali, anche alla luce nel nuovo Decreto Ristori, definiranno i margini di manovra di ogni singola istituzione.”

