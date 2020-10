Coronavirus, un morto e 95 nuovi positivi. Boom di contagi nella casa di riposo di Isernia

Solo all’interno della struttura di accoglienza per anziani sono stati accertati 47 casi, sia tra gli ospiti che tra gli operatori. Oggi processati 590 tamponi

CAMPOBASSO. Un morto, un 85enne di Colle d’Anchise, 2 nuovi ricoveri in ospedale e 95 nuovi contagi oggi in Molise, dai 590 tamponi processati oggi. Un bollettino decisamente nero, quello appena diffuso dall’Asrem, con ben 57 casi a Isernia, di cui 47 nella casa di riposo 'Maria Gargani', dove sono risultati positivi 35 anziani ospiti su 38 e 12 operatori. Da informazioni apprese dalla responsabile della struttura, si apprende che i dipendenti sono tutti asintomatici e anche gli anziani, per ora, fortunatamente non presentano sintomatologia di rilievo e restano in isolamento cautelare. Preoccupazione è stata espressa dal sindaco di Isernia, Giacomo d'Apollonio, che resta vigile in caso di necessità contingenti.

Gli altri casi a Campobasso (2), Bojano (3), Cantalupo (3), Carovilli (1), Castelpetroso (1), Colli al Volturno (4), Ferrazzano (1), Fornelli (1), Gambatesa (1), Larino (5), Monteroduni (1), Pettoranello (1), Pietrabbondante (1), Portocannone (1), Sant’Agapito (7), Sant’Elia a Pianisi (1), Santa Maria del Molise (1), Venafro (1), Vinchiaturo (2).

Nel bollettino giornaliero anche due nuovi ricoveri, da Campobasso e Colletorto, entrambi nel reparto di Malattie infettive, da cui oggi è stato dimesso un paziente di Termoli. Al momento ad essere curati all’ospedale ‘Cardarelli’ sono 23 pazienti, di cui 4 in Terapia intensiva.

Il numero totale dei malati Covid è salito a 1.499, su 58031 tamponi processati dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attualmente positivi sono 803. Le persone in isolamento sono 943, mentre con un nuovo guarito di Termoli il totale dei guariti è arrivato a 664.

