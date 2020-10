Agenti penitenziari aggrediti in carcere, Ortis: solidarietà, ma occorrono strumenti di difesa

Il senatore del Movimento 5 Stelle, da sempre attento al tema, torna a ribadire le necessità urgenti del personale penitenziario

CAMPOBASSO. Solidarietà massima agli agenti di polizia penitenziaria del carcere di via Cavour a Campobasso.

È quanto espresso dal portavoce al Senato del MoVimento 5 Stelle, Fabrizio Ortis, da sempre attento alle tematiche attinenti al mondo delle carceri, dopo i fatti, gravissimi, riportati oggi dalle cronache locali, che riferiscono di una violenta aggressione da parte di un detenuto con problemi psichici ai danni di 4 agenti, uno dei quali ferito seriamente a un orecchio.

“Come già ebbi modo di evidenziare al ministro di Giustizia Bonafede in una mia interrogazione scaturita a seguito della rivolta inscenata, sempre a Campobasso, da 75 detenuti il 27 gennaio scorso – sottolinea Ortis - gran parte dei reclusi presenta problemi di tossicodipendenza e psichici, circostanza evidenziata anche dall’associazione Antigone Molise. Le aggressioni ai danni di chi lavora all’interno non si contano, negli anni. E in questa seconda fase di forte recrudescenza del Covid-19 l’attenzione deve essere massima anche dal punto di vista sanitario. Al di là del rispetto dei diritti della popolazione carceraria, tuttavia – conclude il senatore - mi preme ancora una volta ribadire l’urgente necessità di dotare gli agenti di polizia penitenziaria di strumenti di difesa adatti e di intervenire anche a livello normativo affinché possano utilizzarsi in caso di bisogno”.

