Molise ostaggio del Covid e cittadini esasperati. Domani manifestazione a Isernia

Continua il caos sui test Covid mentre i contagi crescono in maniera vertiginosa. Per il Sindacato Operai Autorganizzati le responsabilità sono da addebitare alla gestione fallimentare della Asrem

CAMPOBASSO. “I molisani vivono con terrore l’ascesa del virus e non trovando risposte nella Asrem, in questi giorni si sono affidati ai servizi privati mobili a pagamento. La confusione tra la gente é altissima”. E’ quanto denuncia il Sindacato Operai Autorganizzati che in una nota denuncia i ritardi nell’autorizzazione all’esecuzione dei tamponi all’ospedale di Agnone, elemento che costringe i pazienti dell’alto Molise, con sospetta positività al Covid, a recarsi a Venafro per poter effettuare i test.

Ritardi a cui si sommano le responsabilità della maggioranza al governo della Regione nel non aver voluto dare seguito alla richiesta di istituire un Centro Covid all’ospedale Vietri di Larino. Motivo per il quale, secondo Andrea Di Paolo e Dilma Baldassarre, sono ora i molisani a pagare le conseguenze di una politica che definiscono “cieca e distruttiva per i territori ma non per i privati”. Il Soa conferma anche l’adesione alla manifestazione in programma domani a Isernia.

