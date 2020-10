Coronavirus, contagi record: 116 casi in Molise. Scoppia focolaio nel carcere di Larino

Dai 788 tamponi processati oggi. E ci sono altri 5 ricoveri in ospedale, di cui uno in Terapia intensiva. Tra le notizie positive 16 guariti in più

CAMPOBASSO. Coronavirus, continuano a salire i contagi in Molise. Ben 116 quelli accertati dai 788 tamponi processati nella giornata di oggi. Era già stato annunciato il focolaio nella Residenza per anziani di Vinchiaturo, dove sono stati trovati 26 positivi, tra anziani e operatori della struttura.

Ma un altro cluster, che preoccupa non poco, è stato scoperto all’interno del carcere di Larino, con 17 casi. Tra i numeri a due cifre anche i 14 contagi di Campobasso e i 12 di Riccia.

Gli altri casi a Isernia (3), Termoli (5), Bagnoli del Trigno (1), Bojano (4), Campodipietra (1), Cantalupo (2), Carovilli (2), Carpinone (1), Casacalenda (2), Casalciprano (1), Castelpetroso (1), Castropignano (1), Cerro al Volturno (3), Colletorto (1), Ferrazzano (2), Frosolone (1), Jelsi (1), Larino (1), Macchia d’Isernia (2), Macchiavolfortore (1), Montaquila (1), Palata (1), Ripalimosani (2), Rocchetta al Volturno (1), San Martino in Pensilis (1), Sant’Elia a Pianisi (1), Sesto Campano (1), Vinchiaturo.

Continuano a salire i ricoveri in ospedale, oggi 5 in più, 4 a Malattie infettive, relativi a pazienti di Bojano, Bagnoli del Trigno, Chiauci e Larino e 1 in Terapia intensiva, dove è arrivato un malato Covid di Castelpetroso e dov'è stato spostato un paziente di Cantalupo già in ospedale, per l'aggravamento delle sue condizioni.

Con 4 dimessi da Malattie infettive, di Montenero di Bisaccia, Termoli, Venafro e Casalciprano, ad oggi sono 24 i malati Covid al ‘Cardarelli’ di Campobasso: 19 a Malattie infettive e 6 a Terapia intensiva.

Fortunatamente ci sono anche 16 nuovi guariti: 5 di Isernia, 3 di Forli del Sannio, 1 di Macchia d’Isernia, 1 di Monteroduni, 1 di Sesto Campano, 2 di Termoli, 1 di Larino, 1 di Campobasso e 1 di Montenero di Bisaccia. Il totale dei guariti è arrivato a 680.

Il numero totale dei malati Covid è salito a 1.614, su 58.819 tamponi processati dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attualmente positivi sono 902. Le persone in isolamento sono 993.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!