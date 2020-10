Coronavirus, 5 morti e 83 contagi. Aumentano i ricoveri in ospedale

Mentre sale il numero dei pazienti in Terapia intensiva. Il dato calcolato su 633 tamponi processati nella giornata di oggi. Tra i morti nessun paziente di Isernia, come era stato comunicato in mattinata dall'Asrem

CAMPOBASSO. Cinque morti e 83 contagi. Un bollettino che preoccupa, quello diffuso dall’Asrem subito dopo la notizia del quinto decesso della giornata. Quello di una paziente di 77 anni di Castelpetroso, ricoverata nel reparto di Terapia intensiva del Cardarelli.

Un decesso che si aggiunge ai 4 di questa mattina: un 84enne e un 89enne di Campobasso, un 81enne di Macchiagodena e un 98enne di Chiauci, tutti ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Nell’elenco dei morti indicato dal bollettino non figura nessun paziente di Isernia, come comunicato invece in mattinata dall’Asrem.

Il dato calcolato sui 633 tamponi processati nella giornata di oggi. Il maggior numero di contagi a Campobasso (12), Colletorto (10) e Isernia (8).

Gli altri casi a Bojano (6), Belmonte del Sannio (1), Bonefro (2), Carpinone (1), Casacalenda (1), Castelpetroso (2), Colli al Volturno (1), Fornelli (2), Guglionesi (3), Larino (2), Longano (2), Macchiagodena (1), Montenero di Bisaccia (2), Monteroduni (1),Oratino (2), Pesche (3), Riccia (1), Roccasicura (5), San Giuliano di Puglia (1), San Massimo (1), Sant’Agapito (5), Sant’Elena Sannita (1), Sessano del Molise (3), Termoli (2), Toro (1), Venafro (1).

Dal bollettino appena diffuso la notizia di 5 nuovi ricoveri nel reparto di Terapia intensiva, di Campobasso, Riccia, Carpinone, Sant’Agapito e Sant’Elena Sannita, mentre sono peggiorate le condizioni di un paziente di Termoli, trasferito da Malattie infettive a Terapia intensiva. Con la dimissione di un paziente di Campomarino ad oggi sono 23 i malati Covid al ‘Cardarelli’ di Campobasso: 17 a Malattie infettive e 6 a Terapia intensiva.

Ma ci sono anche 9 guariti: 1 di Isernia, 3 di Macchia d’Isernia, 2 di Pesche, 1 di Campobasso, 1 di San Martino in Pensilis e 1 di Montenero di Bisaccia, con il numero totale di guariti arrivato a 689.

Il numero totale dei malati Covid è salito a 1.695, su 59.452 tamponi processati dall’inizio dell’epidemia, mentre gli attualmente positivi sono 969. Le persone in isolamento sono 993.

