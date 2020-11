Coronavirus, ancora 102 contagi e 4 ricoveri

Su 701 tamponi processati nella giornata di oggi. Isernia e Campobasso le città più colpite

CAMPOBASSO. Ancora 102 contagi in Molise. Lo riferisce il bollettino Asrem di oggi, che mostra una situazione di costante aumento dei contagi.

Sono 701 i tamponi processati e 4 i nuovi ricoveri in Malattie Infettive: 1 paziente proveniente da Isernia, 1 da Colletorto, 1 da Roma e 1 da Pagani (Salerno), con il reparto che fa registrare in totale 22 posti letto occupati (11 della provincia di Campobasso e 8 di quella di Isernia, oltre a tre di fuori regione).

Ecco la situazione odierna del contagio, con la maggior parte dei nuovi casi accertati derivanti da cluster noti: 8 ad Agnone, 9 a Bojano, 1 a Busso, 11 a Campobasso, 1 a Campochiaro, 1 a Campomarino, 1 a Cantalupo del Sannio, 4 a Carovilli, 1 a Capracotta (con tampone richiesto dal medico di base), 1 a Carpinone, 2 a Castelpetroso, 1 a Cercepiccola, 1 a Civitanova del Sannio (tampone richiesto dal medico), 3 a Colletorto, 1 a Duronia (tampone richiesto dal medico), 15 a Isernia, 2 a Mirabello Sannitico, 1 a Miranda, 3 a Montaquila, 4 a Montenero Valcocchiara, 2 a Monteroduni, 1 a Palata, 1 a Petacciato, 1 a Pettoranello, 1 a Riccia, 3 a Ripalimosani, 2 a Roccasicura, 3 a San Polo Matese (tampone richiesto dal medico), 1 Sant’Agapito, 1 Sant’Elia a Pianisi, 5 Sesto Campano, 3 Termoli, 1 Trivento (tampone richiesto dal medico), 1 Vastogirardi (tampone richiesto dal medico), 3 Venafro, oltre ai 2 relativi ai pazienti di Pagani e Roma finiti in Malattie Infettive.

Sono in tutto 1.168 i casi di coronavirus in regione, di cui 530 in provincia di Campobasso, 633 in quella di Isernia e 5 provenienti da altre regioni; 1.1.24 gli asintomatici a domicilio (505 in provincia di Campobasso, 617 in quella di Isernia), 3 gli asintomatici in una casa di riposo in provincia di Campobasso; 5 i pazienti in terapia Intensiva, 2 della provincia di Campobasso e 3 di quella di Isernia; 1.123, infine i soggetti in isolamento.

